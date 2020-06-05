Москва, , 23:40 — REGNUM В Москве за последние сутки скончались 58 пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили вечером 5 июня в оперативном штабе столицы

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным, в столице выявлено 191 069 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1855 случаев — за последние сутки. Скончались 2864 пациента с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 97 358 человек.