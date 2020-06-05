Ростов-на-Дону, , 23:26 — REGNUM Прокуратура Ростовской области добилась выплаты стимулирующих надбавок сотрудникам центральной районной больницы Усть-Донецкого района, передаёт ИА REGNUM.

В ходе проверки, которую провели сотрудники надзорного ведомства, были выявлены нарушения при начислении стимулирующих выплат медикам, лечившим пациента с положительным результатом теста на коронавирус. Четыре сотрудника райбольницы не дождались обещанных надбавок за апрель.

Главному врачу лечебного учреждения было внесено представление. В настоящее время медикам перечислены надбавки в размере 230 тыс. рублей. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.