Аден, Йемен, , 23:21 — REGNUM Тысячи людей вышли провожать гроб с телом убитого в Адене на юге Йемена репортера Набиля аль-Каити, сотрудничавшего с каналом Ruptly и информагентством AFP, сообщает 5 июня Ruptly.

Похороны Набиля аль-Каити прошли в Адене. Пешком и на автомобилях гроб с его телом провожали тысячи людей, многие держали в руках его портреты.

Министерство информации Йемена выступило с осуждением убийства аль-Каити. «Под прицелом оказалась вся журналистика и журналисты в Йемене, что говорит об ошибках всех сторон идущего в стране конфликта», — сказал представитель министерства.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные расстреляли Набиля аль-Каити рядом с его домом в Адене.

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