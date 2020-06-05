Владикавказ, , 23:12 — REGNUM Более 30 человек заразились коронавирусом SARS-CoV2 в психоневрологическом интернате вСеверной Осетии. Об этом сегодня, 5 мая, сообщает прокуратура республики.

В прокуратуре отметили, что противоэпидемические мероприятия в данном интернате не проводились в установленном порядке.

Уточняется, что речь идетпсихоневрологическом доме-интернате «Милосердие». Руководство этого учреждения даже не разработало план профилактических и противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения COVID-19.

В итоге тестирование на коронавирус выявило COVID-19 у 32 пациентов.

Директору медицинского учреждения прокуратура вынесла представление. Следственные органы проводят процессуальную проверку.