Вашингтон, , 23:03 — REGNUM Маркировку страниц медийных организаций, которые предположительно находятся под контролем властей полностью или частично, начала компания Facebook в одноимённой соцсети. Заявление о начале маркировки было сделано компанией 4 июня.

Отмечается, что метка о том, что СМИ контролируется государством, получили даже аккаунты без галочки верификации. Это означает, что компания Facebook, даже не зная достоверно, кто является владельцем страницы, полагает, что аккаунт контролируется государством.

Метки получили такие СМИ, как российские Sputnik, RT, РИА Новости, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. В то же время государственные СМИ BBC и Agence France-Presse (AFP) такую маркировку не получили.

Facebook планирует промаркировать около 200 страниц, принадлежащих различным СМИ. При этом глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер отметил, что Facebook не будет помечать американские СМИ, так как, по мнению компании, даже у государственных медиа в США существует редакционная независимость.

Ранее ИА REGNUM сообщало об увольнении ряда сотрудников компании Facebook из-за разногласий с руководством по поводу записей президента США Дональда Трампа.

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