Ашхабад, , 23:01 — REGNUM Власти Туркмении дали врачебным комиссиям негласное поручение сократить количество случаев оформления инвалидности гражданам страны, имеющим на это право, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент).

Также они распорядились об увеличении с 5 до 10 лет срока прохождения в медучреждениях лечебных процедур, необходимых для получения инвалидности.

По мнению врачей и пациентов, такие указания могут быть связаны с осложняющимся экономическим положением в стране.

Также местные жители жалуются на то, что в последние годы в Туркмении участились случаи вымогательства врачами взяток за оформление инвалидности, и ситуаций, когда граждане с явными признаками инвалидности получают отказ в постановке на учет.