Москва, , 22:56 — REGNUM По состоянию на 5 июня в российских медицинских учреждениях с COVID-19 или подозрением на эту болезнь находятся 126 тысяч человек. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Всего в стране в медицинских организациях находятся 126 500 человек, это включая и непосредственно пациентов с коронавирусной инфекцией, и пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию», — рассказал Мурашко.

Он добавил, что в это же число входят те, у кого выявлены другие формы пневмонии.

Также Мурашко заявил, что к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 3460 человек. За последние дни данное число незначительно, но все же увеличилось.