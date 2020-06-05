Сочи, Краснодарский край, , 22:51 — REGNUM Первые 20 пляжных зон в Сочи будут открыты для посещения местными жителями с 6 июня. Об этом сегодня, 5 мая, сообщила администрация города.

В администрации отметили, что уже с 6 июня местным жителям разрешено посещать 20 пляжей. Еще через неделю будут открыты все пляжи курорта.

Стоит отметить, что в текущем курортном сезоне отдых на Черноморском побережье разрешен только в санаториях и организованных домах отдыха. Все неорганизованные формы пока запрещены.

Однако граждане России массово отменяют брони в отелях и путевки в дома отдыха, так как они не уверены, что смогут реально отдохнуть в условиях жестких ограничений, введенных из-за коронавируса.

Чтобы попасть на отдых в Сочи, нужно собрать документы и сдать анализы, подтвердив, что у тебя нет COVID-19. А если отдыхающий заболеет на курорте, то он, скорее всего, будет помещен в изолятор, где ни о каком отдыхе речь уже не пойдет.

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