Воронеж, , 22:47 — REGNUM 61 чиновник органов социальной защиты Воронежской области привлечен к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства по представлению прокурора, представление было внесено в адрес губернатора Воронежской области Александра Гусева. Об этом ИА REGNUM сообщил 5 июня старший помощник прокурора области Михаил Усов.

При проверке исполнения законодательства о противодействии коррупции в департаменте социальной защиты Воронежской области и подведомственных ему учреждениях были выявлены нарушения, касающиеся исключения конфликта интересом. В частности, руководители ряда учреждений трудоустраивали туда своих родственников, при этом родным устанавливали надбавки к окладам и премии. Также прокуратура выявила случаи фиктивного трудоустройства родственников и предоставления санаторно-курортных путевок детям сотрудников в обход очередности. Чиновники выплачивали родственникам субсидии на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, использовали служебный транспорт в личных целях.

Прокуроры выявили более 50 недостоверных справок о доходах, об имуществе и имущественных обязательствах должностных лиц: В справки «забывали» внести данные о недвижимости, автомобилях и банковских счетах.

В следственные органы направлено шесть материалов для возбуждения уголовных дел, по пяти материалам дела уже возбуждены. Три директора госучреждений привлечены к административной ответственности. Также прокурор области внёс представление губернатору об устранении нарушений закона и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. 61 чиновник департамента социальной защиты и подведомственных ему учреждений наказаны в дисциплинарном порядке. Нарушения закона устранены.