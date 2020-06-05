Воронеж, , 22:33 — REGNUM Очередной пациент с положительным тестом на коронавирус скончался в Воронежской области. Об этом вечером 5 июня сообщил региональный оперативный штаб.

«Число жертв коронавируса в регионе достигло 19», — говорится в сообщении. Возраст скончавшегося пациента, а также наличие у него сопутствующих заболеваний не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, общее число заразившихся коронавирусом в регионе на утро 5 июня достигло 2 тыс. 592 человек, 126 положительных тестов были подтверждены за последние сутки. 1 тыс. 624 пациента выздоровели.