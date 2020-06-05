Москва, , 22:22 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин допускает, что со следующей недели (8—14 июня) власти столицы могут принять радикальные меры по ослаблению режима ограничений, введенного из-за пандемии коронавируса. ОБ этом Собянин сказал сегодня, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Собянина, власти наблюдают положительную динамики по коронавирусу в городе. В связи с этим на будущей неделе возможно будет принять «радикальные решения» по смягчению режима ограничений.

«Действительно, на следующей неделе можно будет принять более радикальные, более серьезные решения по продвижению вперед», — сказал Собянин.

Стоит отметить, что в Москве формально продолжает действовать режим самоизоляции, хот и в более ослабленном виде, чем это было в мае (жителям разрешено гулять по расписанию). Также продолжает действовать пропускной режим.