Женева, Швейцария, , 22:16 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пересмотрела свои рекомендации относительно использования медицинских масок. Соответствующие заявление сделал сегодня, 5 мая, генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус на брифинге в Женеве.

Согласно новым рекомендациям ВОЗ, людям старше 60 лет или имеющим проблемы со здоровьем необходимо носить лицевые маски обязательно для того, чтобы обуздать распространение COVID-19.

«ВОЗ рекомендует правительствам поощрять население носить маски в местах, где широко распространена передача вируса, а социальное дистанцирование затруднено, например, в общественном транспорте, в магазинах или в других ограниченных или переполненных помещениях», — сказал генеральный директор ВОЗ.

Кроме того, масками должны пользоваться люди, живущие в стесненных условиях, к примеру в лагерях беженцев или в трущобах. Маски обязательны для использования в общественном транспорте.

Также в ВОЗ подчеркнули, что речь идет исключительно о трехслойных защитных масках. Такая маска состоит из внутреннего впитывающего слоя, затем средний слой, который действует как барьер или фильтр, а также внешнего слоя из неабсорбирующего материала. Многоразовые маски лучше стирать как можно чаще.

Стоит отметить, что в России зачастую продают двухслойные маски, не обладающие никаким фильтрующим слоем.