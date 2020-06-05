Миннеаполис, США, , 21:37 — REGNUM Использование удушающих приёмов при задержании людей будет запрещено в городе Миннеаполисе (штат Миннесота, США), сообщает 5 июня Associated Press.

Соответствующее решение принято на переговорах между Миннеаполисом и руководством Миннесоты. Также вводится запрет на использование полицией удушающих устройств.

Кроме того, если офицер полиции увидит несанкционированное применение силы другим офицером, он должен будет вмешаться, а затем сообщить об этом начальству — по телефону или по рации. Если он этого не сделает, с него спросят так же строго, как если бы он сам применял запретные приёмы и средства.

Договорённость между Миннеаполисом и департаментом по правам человека Миннесоты опубликована сегодня, 5 июня. Ожидается, что это решение будет утверждено городским советом в течение дня.

Отметим, что эти меры введены после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда: его сгубил удушающий приём, применённый полицейским. Известие о трагической гибели афроамериканца получило широкий резонанс.

Читайте ранее в этом сюжете: Площадь Black Lives Matter. У Белого дома переименована часть улицы

Читайте развитие сюжета: Reuters: Эспер отдал приказ о выводе всех военных из Вашингтона