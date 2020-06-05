Вашингтон, , 21:18 — REGNUM В Вашингтоне переименована часть ведущей к Белому дому 16-й улицы, новое название символизирует поддержку протестов темнокожих, сообщает 5 июня мэр Вашингтона Мюриэл Боузер на своей странице в Twitter.

Теперь один участок 16-й улицы перед зданием администрации президента США официально именуется как «площадь Black Lives Matter».

Это сообщение Боузер подтвердила прикрепленным видео, которое демонстрирует момент установки нового дорожного указателя.

Как сообщало ИА REGNUM, в США продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы, начавшиеся после убийства полицейскими чернокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда.

К восстановлению порядка наряду с местными правоохранительными органами уже подключается Национальная гвардия. В десятках городов США действует комендантский час.

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