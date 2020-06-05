Миннеаполис, США, , 21:02 — REGNUM Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей начал рыдать у гроба Джорджа Флойда во время церемонии прощания с покойным.

Видео сотрясаемого рыданиями главы муниципалитета опубликовано в Сети 5 июня.

На кадрах заметно, как ставшего на одно колено мэра трясет от плача.

Уточняется, что собравшиеся на похоронах почтили память покойного молчанием, продолжавшимся 8,46 минуты, что символизировало время, в течение которого шею Флойда передавливал коленом полицейский.

Как сообщало ИА REGNUM, убийство полицейским при задержании чернокожего жителя города Миннеаполис Джорджа Флойда привело к массовым акциям протеста и беспорядкам, вылившимся в погромы и нападения на полицейских.

Беспорядки продолжаются до сих пор.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в США минувшей ночью были мирными — CNN