Рим, , 20:57 — REGNUM В Италии за последние сутки зафиксировано 518 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили 5 июня в департаменте гражданской защиты страны.

Как уточняется, всего за период с начала эпидемии в стране выявлено 234 531 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах скончались ещё 85 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 33 774.

Напомним, ранее на неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил об устойчивом снижении темпов распространения коронавирусной инфекции во всех регионах страны.