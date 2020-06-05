Санкт-Петербург, , 20:39 — REGNUM Петербуржцам предложили придумать ненужным вещам новое применение: конкурс проводят активисты Общероссийского народного фронта в честь Дня эколога. Как сообщили ИА REGNUM организаторы, акция стартовала 5 июня.

Общественники хотят напомнить о важности бережного отношения к природе. Конкурс «Придай вещи вторую жизнь» чем-то напоминает известную телерубрику «Очумелые ручки». Например, на агитационном ролике представительница ОНФ сотворила из пластиковой бутылки из-под минералки вазу для цветов при помощи скотча, ножниц и цветной бумаги.

«Наверняка дома есть какая-то старая и ненужная вещь, которую жалко выбросить. Не выбрасывайте! Придайте ей вторую жизнь. Давайте вместе задумаемся об экологии в мире», — призывают активисты.

Они просят высылать свои идеи, их фото и видео на электронный адрес sport. zayavka@mail.ru с пометкой «ЭКО-конкурс». Трое самых креативных петербуржца получат специальные призы. Итоги собираются подвести 7 июня.