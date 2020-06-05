Санкт-Петербург, , 20:38 — REGNUM Здание НИИ травматологии и ортопедии им. Вредена в Петербурге отремонтируют после коронавирусного карантина. Как сообщает Главгосэкспертиза РФ, ее петербургский филиал смету капремонта проверил и выдал положительное заключение.

НИИ им. Вредена Елена Молчанова © ИА REGNUM

Капитальный ремонт ждет кирпичное здание института, построенное в 1988 году на улице Академика Байкова, 8, на севере Петербурга. Здесь располагается стационар с больничными палатами, а также операционный блок, в котором и пройдут работы на площади более 746 кв. метров.

Согласно проекту, там демонтируют старые и уложат новые напольные покрытия, стены и потолки предстоит отделать материалами, стойкими к воздействию дезинфицирующих средств и препятствующими накоплению бактерий. Окна и двери заменят.

НИИ самостоятельно профинансирует капремонт, за проект отвечает ООО «Энергия Плюс».

Заметим, НИИ был создан в 1906 году как Петербургский ортопедический институт и носит имя своего первого директора — хирурга-ортопеда Романа Вредена. Это крупнейшее в России клиническое, научное и учебное учреждение в своей области: в его состав входит 22 клинических и 10 научных отделений.

Пандемия коронавируса не обошла стороной институт: к 8 апреля туда занесли вирус, институт пришлось закрыть на карантин, заперев внутри врачей вместе с пациентами, уже через две недели в одном из отделений заразились все медики. Всех пациентов выписали только к 13 мая. Всего в институте чуть больше месяца находились 474 пациента и 239 сотрудников.

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