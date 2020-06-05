Москва, , 20:16 — REGNUM Медицинский препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» будет бесплатно выдаваться пациентам в Российской Федерации в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сегодня, 5 июня, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Дмитриева, уже 11 июня препарат «Авифавир» поступит в распределительные сети. В клиниках этот препарат будут бесплатно предоставлять в рамках системы ОМС.

«Мы также проводим испытания для лечения данным препаратом на амбулаторной основе», — сказал он.

Также глава РФПИ отметил, что, судя по результатам испытаний, «Авифавир» можно считать очень многообещающим. Интерес к данному препарату уже проявили покупатели из десяти зарубежных стран.