Санкт-Петербург, , 19:59 — REGNUM Федеральный экологический оператор заключил государственный контракт с дирекцией полигона токсичных отходов «Красный Бор» о ликвидации этого места захоронения отходов. Об этом ИА REGNUM сообщили в дирекции.

Документ подписали 5 июня, во Всемирный день окружающей среды. Согласно контракту, предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную, рабочую и сметную документацию, пройти необходимые госэкспертизы, чтобы ликвидировать вред, нанесенный полигоном окружающей среде.

На данный момент Федеральный экооператор уже исследовал объект, изучил международный опыт в ликвидации аналогичных полигонов накопленного экологического вреда и консультируется с экспертами.

Распоряжение правительства РФ о переходе «Красного Бора», расположенного в Тосненском районе Ленобласти, в федеральную собственность вступило в силу только 1 января 2020 года.

Полигон находится в 30 км от центра Петербурга. Он являлся основным местом сбрасывания промышленных токсичных отходов с 1969 по 2014 год. Сейчас здесь расположено 70 закрытых и открытых карт-котлованов, вмещающих токсичные отходы с чрезвычайно разнородным составом.

Хельсинкская комиссия по защите морской среды Балтийского моря включила полигон в перечень «горячих точек», и его экологическая безопасность является международным обязательством РФ.

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