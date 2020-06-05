Ижевск, , 19:49 — REGNUM В Ижевске уволен главврач городской клинической больницы № 2 (ГКБ) Александр Пичугин. На этот пост назначен Александр Шаклеин. Соответствующий документ опубликован на портале минздрава Удмуртии.

Причины ротации кадров в ведомстве не уточняют. Известно, что ранее Шаклеин являлся главным врачом РКБ № 1. А в ГКБ № 2 развернуты койки для лечения пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по состоянию на 5 июня выявлено 39 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 904 случая заражения SARS-CoV-2. Полностью выздоровели 434 жителя республики, восемь человек выписаны за последние сутки. Таким образом, число выздоровевших составляет 48% от общего количества носителей коронавируса в регионе.