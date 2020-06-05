Ижевск, , 19:42 — REGNUM В начале следующей недели в Удмуртии ожидается значительное потепление. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в дневные часы температура воздуха поднимется до 20…25°С, ночью — до 9… 14 °C.

Уже в понедельник с установлением блокирующего антициклона с центром над южным Уралом ожидается жаркая и сухая погода. Ожидается, что воздух прогреется до 26…29°С.

ИА REGNUM напоминает, уходящая рабочая неделя принесла ливни с грозами в большинство регионов Приволжского федерального округа. Дождливой была неделя в Нижегородской области, Чувашии, Ульяновской и Пензенской областях.