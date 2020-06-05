Владикавказ, , 19:41 — REGNUM В Северной Осетии прошла акция «Сохрани лес». Она была приурочена к Дню эколога, который отмечают в России 5 июня, сообщили в пресс-службе Общероссийского народного фронта.

Сбор макулатуры в Северной Осетии Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании

Участники акции Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании

В рамках акции в городе Владикавказе состоялся сбор макулатуры. Активисты ОНФ и представители «Молодежки ОНФ» при поддержке неравнодушных граждан собрали более одной тонны макулатуры. Старая бумага поможет сохранить жизнь лесам.

Урна для сбора батареек Пресс-служба отделения ОНФ в РСО-Алании

Помимо этого, ко Дню эколога в здании Северо-Осетинского государственного университета была установлена специальная урна для сбора батареек. С такой просьбой к команде «Молодежки ОНФ» обратилось экологическое движение «Sansara». Старые батарейки, попадая в землю, загрязняют грунтовые воды. Почва и вода становятся источником заражения для животных, птиц, рыб и растений, а впоследствии отравляют организм человека.