Челябинск, , 19:37 — REGNUM В Челябинске под суд отдана заведующая общежитием одного из вузов. Ей вменяют получение взяток, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Следователи считают, что женщина брала взятки с 2018 года. К ней при заселении обращались студенты, а также их родители с просьбами дать более комфортную комнату и не подселять других студентов. За это в общей сложности на её банковскую карту они перевели более 172 тыс. рублей.

Руководительница признала свою вину. Ей грозит до восьми лет колонии. Её участок земли и нежилое помещение на общую сумму 367 тыс. рублей арестованы.