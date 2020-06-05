Вашингтон, , 19:14 — REGNUM О своих планах после отмены карантина в США рассказал президент США Дональд Трамп 5 июня журналистам в ходе пресс-конференции у Белого дома в Розовом саду.

По словам американского лидера, ему хотелось бы после отмены карантина поехать обратно в Нью-Йорк вместе с первой леди Меланьей Трамп. Как отметил президент США, ему сейчас очень нужна долгая поездка за рулём.

Трамп пояснил, что он хотел бы поехать с первой леди в Нью-Йорк в трейлере, предварительно спросив журналистов, какое слово используется для обозначения таких автомобилей. Ему подсказали, что подобные трейлеры называются «дом на колёсах» или RV. Американский лидер подтвердил, что хотел бы лично ехать за рулём такого дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Дональд Трамп ещё раз порекомендовал губернаторам штатов в США применять Национальную гвардию против беспорядков и погромщиков.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп призвал «слишком гордых» губернаторов смелее применять Нацгвардию