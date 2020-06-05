Рим, , 19:09 — REGNUM

По данным на вечер пятницы, 5 июня, в Италии умерли 33 774 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 85 (днём ранее — на 88), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Выздоровели 163 781 человек, за день этот показатель увеличился на 1886 (днем ранее — на 957).

Число подтвержденных носителей увеличилось на 518 (днем ранее — на 177). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 234 531. В настоящее время заражены 36 976 человек — на 1453 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.