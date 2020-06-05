Махачкала, , 19:22 — REGNUM День эколога провели 5 июня в онлайн-формате активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Дагестане. Общественники решили еще раз напомнить жителям субъекта о существующих в республике проблемах экологии, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального штаба.

Экологические инспектора ОНФ совместно с институтом экологии и устойчивого развития Дагестанского госуниверситета (ДГУ) и природным заповедником «Дагестанский» провели онлайн-семинар «Проблемы водных экосистем Республики Дагестан». Член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, заведующий кафедрой экологии ДГУ Магомед-Расул Магомедов рассказал о современном состоянии и значении Аграханского залива для экосистемы Каспия, существующих проблемах и возможных вариантах их решения.

«Проводя онлайн-семинар, мы еще раз хотели акцентировать внимание общественности на проблемах водных экосимстем республики. Все мы знаем, что вода — источник жизни, источник развития. Чем бережнее и аккуратней мы будем относиться к своим озерам, рекам, тем лучше будет наше будущее», — отметил в свою очередь кандидат биологических наук, директор института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

В рамках акции «Живое озеро», которое также прошла в онлайн-формате, эксперты-экологи ОНФ Шамсудин Самудов и Магомед-Садир Ибрагимов рассказали о катастрофическом положении озер Ак-Гель и Аджи (Папас). По их мнению, республика потеряет два уникальных озера, если не принять экстренные меры, По их словам, проблемы озер необходимо поднимать на федеральном уровне, так как неоднократные обращения на местном уровне не приносят результата.

«По озеру Аджи необходимо решить вопрос с водопадающим каналом. Частники перекрывают его, засыпают мусором. А по Ак-Гелю — перекрыть все канализационные сливы в озеро, обязать дома, сливающие нечистоты пристроить индивидуальные очистные сооружения и очищенной водой пополнять запас воды в озере», — считают экологи.

По итогам обсуждения региональный штаб ОНФ планирует подготовить письмо в адрес главы Дагестана Владимира Васильева, чтобы еще раз обратить внимание руководства республики на проблемы водоемов.