Москва, , 18:54 — REGNUM Московским водителям рекомендовано выезжать из города в сторону области после окончания часа пик в связи с возобновившимися пробками в столице. Об этом сообщается 5 июня в микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

«У нас первые летние семь баллов. Загруженность дорог с учётом погоды почти на том же уровне, что и до самоизоляции», — говорится в сообщении.

В ЦОДД призвали водителей быть осторожными и «выезжать в строну области после окончания часа пик».

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах Москвы сегодня вечером достигли 7 из 10 баллов впервые со времени введения в столице ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса.

В Telegram-канале департамента транспорта Москвы сообщается, что «загруженность дорог почти сравнялась с прошлогодней», вместе с тем отмечается, что ДТП стало «заметно меньше».

Согласно данным департамента, по состоянию на 15:00 на дорогах столицы находилось чуть более двух миллионов автомобилей, что соответствует показателю на аналогичный период прошлого года. При этом на указанный час было зафиксировано 135 ДТП, тогда как годом ранее было отмечено 532 происшествия.

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