Вашингтон, , 18:46 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что теперь США «поняли» эпидемию коронавируса и должны применить «лучшую стратегию» борьбы с ним.

Об этом президент США заявил журналистам 5 июня.

Трамп заявил, что молодые и здоровые жители США могут вернуться на работу немедленно, а усилия по защите здоровья населения надо сконцентрировать на группах высокого риска, в которые входят пожилые и престарелые.

«Лучшая стратегия, гарантирующая улучшение здоровья нашего народа, состоит в том, чтобы сконцентрировать ресурсы на защите групп высокого риска, пожилых и находящихся в домах престарелых. Мы разрешаем молодым и здоровым американцам вернуться на работу немедленно… Теперь мы понимаем это заболевание. Мы не понимали его раньше», — сказал Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВОЗ, во всем мире число выявленных случаев заражения коронавирусом перевалило за 6,4 млн, а почти 383 тыс. человек умерли от COVID-19.

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