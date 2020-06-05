Астрахань, , 18:42 — REGNUM В Астраханской области во время голосования по поправкам в Конституцию РФ все члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ и полицейские будут снабжены средствами индивидуальной защиты. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал председатель избирательной комиссии региона Игорь Коровин.

Всех присутствующих на голосовании обеспечат масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. На каждом участке установят температурный контроль, в течение дня они будут обрабатываться дезинфицирующими растворами.

Для членов комиссий также предусмотрены халаты и защитные экраны. Все 5 тыс. 400 членов участковых избирательных комиссий и 200 членов территориальных комиссий пройдут тест на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области голосование по Конституции пройдёт на 571 участке