Ханты-Мансийск, , 18:42 — REGNUM В Югре с Кондинского месторождения госпитализировали 11 сотрудников иностранной компании «Шлюмберже» (Schlumberger). Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на заседание регионального оперативного штаба по профилактике COVID-19.

Руководитель российского филиала глобальной компании Ренат Гумеров пояснил, что сотрудники предприятия до заступления на вахту прошли обсервацию в гостинице «Весна», а тестирование им производили в лаборатории «Инвитро».

"Были отрицательные результаты. Поэтому им разрешили выехать на месторождение, где у одного сотрудника симптомы развились», — цитирует издание представителя «Шлюмберже».

Руководитель управления Роспотребнадзора по ХМАО Майя Соловьева в свою очередь подчеркнула, что сотрудников «Шлюмберже» выпустили на вахту, не выдержав двухнедельный карантин, а в самой обсервации наблюдался слабый контроль за соблюдением режима.

Компания «Шлюмберже» (Schlumberger) является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.