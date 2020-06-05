Москва, , 18:41 — REGNUM Ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в России удалось переломить, пик заболеваемости в стране пройден. Об этом 5 июня заявил заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин на круглом столе «Здравоохранение: возвращение в режим плановой работы».

«Нам удалось переломить ситуацию, но тем не менее мы продолжаем оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией», — приводит его слова ТАСС.

Заминистра сообщил, что в регионах для организации помощи больным с COVID-19 было перепрофилировано 53 федеральных медицинских центра с общим объемом коечного фонда более 12 тысяч единиц.

Как передавало ИА REGNUM, по последним официальным данным, в России выявлено 449 834 случая заражения коронавирусом, 8726 из которых — за последние сутки. Скончались 5528 пациентов с COVID-19, излечились и были выписаны из больниц 8057 человек.