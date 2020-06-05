Челябинск, 5 июня 2020, 18:27 — REGNUM В Челябинской области умерла сотрудница врачебной амбулатории, у которой был подтверждён коронавирус. Об этом сообщает региональный минздрав.
В деревне Сарафаново она была госпитализирована с пневмонией после празднования дня своего рождения. Спасти её не смогли.
Контактными значатся её родственники, друзья и коллеги — всего семь человек. Они госпитализированы с пневмониями. Один из анализов на коронавирус оказался положительным, остальные шесть находятся в работе.
Согласно предписанию Роспотребнадзора, были проведены все необходимые в таком случае санитарно-эпидемиологические мероприятия, добавили в минздраве.
Читайте развитие сюжета: Всех на работу! Трамп заявил о «лучшей» стратегии борьбы с коронавирусом