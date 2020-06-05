Киев, , 18:14 — REGNUM Согласно результатам социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС) 46,1% граждан Украины считают, что их страна должна стремиться в Европейский союз.

Кроме того, 41,9% граждан считают, что Украине надо вступить в военный блок НАТО.

Только 34,7% считают, что Украина должна быть нейтральным государством. 12% выступают за то, чтобы Украина вошла в ОДКБ.

13,1% граждан Украины уверены, что их стране надо вступить в Евразийский экономический союз.

28,3% считают, что Украине вообще не надо присоединяться ни к одному из блоков.

В том случае если Украину возьмут в Евросоюз, 27,1% граждан Украины готовы переехать туда жить. 65,1% отказались бы переезжать в ЕС.

Стоит отметить, что руководство военного блока НАТО и Европейского союза не раз заявляли, что Украина не может вступить в эти объединения.