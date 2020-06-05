Москва, , 18:08 — REGNUM Пробки на дорогах Москвы в вечерний час пик пятницы, 5 мая, достигли 7 из 10 баллов впервые со времени введения в столице ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно интерактивной карте, заторы наблюдаются на различных участках Бульварного, Садового и Третьего транспортного колец, а также на отдельных участках МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах Москвы стабилизируется к 21:00, когда пробки ослабнут до трёх баллов.

Напомним, с 1 июня в Москве возобновилась работа предприятий непродовольственной торговли и организаций, оказывающих бытовые услуги населению. С середины мая в столице уже возобновлены строительство и работа промышленных предприятий.

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