Ново-Огарево, Московская область, 5 июня 2020, 17:50 — REGNUM Логику «после нас хоть потоп», по которой продолжают жить многие, потребительски относясь к природе, назвал «тупиковой и крайне опасной» президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками. Трансляцию встречи вёл 5 июня телеканал «Россия 24».
По словам Путина, проблемы окружающей среды были и остаются темой из разряда наиболее чувствительных и важных для общества. Природа России, по словам президента, является её национальным достоянием и гордостью и её нужно сберечь для будущих поколений.
Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента РФ Путина Роспотребнадзору проверить все места хранения нефтепродуктов в стране и проверить все объекты, аналогичные ТЭЦ в Норильске. Как подчеркнул президент России, это необходимо сделать, чтобы в будущем избежать чрезвычайных ситуаций, подобных аварии с разливом 21 тонны топлива в Норильске.
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