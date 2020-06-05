Ново-Огарево, Московская область, , 17:50 — REGNUM Логику «после нас хоть потоп», по которой продолжают жить многие, потребительски относясь к природе, назвал «тупиковой и крайне опасной» президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с экологами и зоозащитниками. Трансляцию встречи вёл 5 июня телеканал «Россия 24».

Владимир Путин «Устойчивое развитие возможно только при соблюдении гармоничного, рационального баланса интересов: экономического роста, благосостояния общества и экологической безопасности», — отметил президент России.

По словам Путина, проблемы окружающей среды были и остаются темой из разряда наиболее чувствительных и важных для общества. Природа России, по словам президента, является её национальным достоянием и гордостью и её нужно сберечь для будущих поколений.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поручении президента РФ Путина Роспотребнадзору проверить все места хранения нефтепродуктов в стране и проверить все объекты, аналогичные ТЭЦ в Норильске. Как подчеркнул президент России, это необходимо сделать, чтобы в будущем избежать чрезвычайных ситуаций, подобных аварии с разливом 21 тонны топлива в Норильске.

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