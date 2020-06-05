Санкт-Петербург, , 17:55 — REGNUM В Петербурге запускают маршрутки, которые перестали ходить в конце марта в связи с режимом самоизоляции, а также ночные автобусы. Об этом 5 июня сообщили в городском комитете по транспорту.

Пассажир автобуса в маске Дарья Драй © ИА REGNUM

«Метробусы» — автобусы, повторяющие линии метрополитена по ночам, — выйдут на привычные маршруты с 22:00 в понедельник, 8 июня. Речь идет об автобусах №№ 1М, 2М, 3М, 4М и 5М. Они будут курсировать ежедневно с 22:00 до 1:00. В первый час работы интервал движения составит около 10 минут. Затем — 10−20 минут.

В общей сложности ночными перевозками будут заниматься 146 таких метробусов. Их выпускают ежедневно с 22:00 в связи с тем, что из-за сохраняющихся коронавирусных ограничений метрополитен по-прежнему закрывается для входа пассажиров с этого же часа.

Позже, пояснили чиновники, после снятия всех ограничений транспорт Петербурга вернется к привычному режиму работы, и метробусы будут ходить только в ночи на субботу и на воскресенье.

Кроме того, с 5 июня вернулись к работе около сотни коммерческих маршрутных автобусов. Это номера К-9, К-101, К-127, К-132, К-14, К-166, К-175, К-177, К-178, К-179А, К-23, К-243, К-252А, К-258, К-262, К-28, К-298, К-306, К-325, К-342, К-350, К-365, К-379, К-40, К-400, К-417, К-436, К-449, К-51, К-65, К-71, К-79, К-91, К-91А, К-120, К-153, К-176, К-245, К-344, К-424, К-87, К-191, К-445А, К-445Б, К-33, К-62, К-97, К-253, К-254, К-269, К-29, К-291, К-292, К-293А, К-339, К-346, К-369, К-377, К-402, К-479, К-56, К-83, К-96, К-36, К-240А, К-240Б, К-30, К-690, К-157, К-6к, К-218, К-389, К-171А, К-171Б, К-49, К-226, К-28к, К-359А, К-359Б, К-43, К-1, К-213, К-234, К-3, К-300, К-35, К-420, К-115, К-212, К-52, К-242, К-60 и К-89.

Ранее власти остановили их работу, чтобы это мотивировало граждан сидеть дома из-за пандемии коронавируса.