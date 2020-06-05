Севастополь, , 17:49 — REGNUM Адвокату из Севастополя предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 5 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.

«Обвиняемому предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве, совершённом в крупном размере. Киевский районный суд Симферополя удовлетворил ходатайство следователя и заключил его под стражу на период предварительного следствия», — уточнили в СК.

По данным следствия, адвокат предложил фигуранту уголовного дела за взятку договориться с судьёй, чтобы при вынесении приговора ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Таким образом адвокат получил часть оговоренной заранее суммы — 156 тысяч рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвоката из Ялты признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.

Об этом: Крымского адвоката приговорили к двум годам колонии за вымогательство