Севастополь, 5 июня 2020, 17:49 — REGNUM Адвокату из Севастополя предъявили обвинение в посредничестве во взяточничестве и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом 5 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СК России по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, адвокат предложил фигуранту уголовного дела за взятку договориться с судьёй, чтобы при вынесении приговора ему было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Таким образом адвокат получил часть оговоренной заранее суммы — 156 тысяч рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее адвоката из Ялты признали виновным в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.
Об этом: Крымского адвоката приговорили к двум годам колонии за вымогательство