Пекин, , 17:43 — REGNUM Запрет на въезд в Пекин жителей провинции Хубэй (в городе Ухань этой провинции был выявлен, по официальной информации, первый случай COVID-19) снят, сообщила 5 июня журналистам заместитель главы пекинской администрации Чэнь Бэй.

По словам чиновницы, снять ограничения позволяет эпидемиологическая ситуация в Хубэе. В Пекине также уровень реагирования на эпидемиологическую угрозу снижен со второго до третьего.

Напомним, пока действовал ограничительный режим для въезжающих в Пекин, люди, которые всё-таки ехали в китайскую столицу, должны были побыть в карантине в специально предусмотренных отелях.

Также они должны были обязательно проходить тестирование на нуклеиновые кислоты. Теперь им это не нужно, если они предоставят сертификат, подтверждающий, что у них нет коронавируса.

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