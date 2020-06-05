Волгоград, , 17:44 — REGNUM Фотографии работников инфекционных госпиталей разместили на уличных билбордах Волгограда. Так в рамках федеральной акции «Спасибо, доктор!» выразили благодарность медикам, лечащим пациентов с новой коронавирусной инфекцией, сообщили 5 июня в пресс-службе администрации региона.

Как уточнили в облздраве, участниками кампании стали специалисты пяти медицинских учреждений, причём коллективы в больницах сами сделали выбор в пользу того или иного специалиста. На фотографиях не только врачи, но и фельдшеры, лаборанты, медсёстры и даже водитель машины скорой помощи. Общий стаж героев билбордов 180 лет.

К работе с пациентами в условиях распространения коронавируса в регионе привлечены порядка семи тысяч врачей, среднего и младшего медперсонала.