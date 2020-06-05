Калуга, 5 июня 2020, 18:47 — REGNUM Более 20 мешков твёрдых коммунальных отходов собрали экологические активисты 5 июня в районе Красного Городка на берегах реки Киёвка в Калуге, где высадился экологический десант. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии области.
Мероприятие стало официальным стартом регионального этапа общероссийской акции «Вода России», которая с 2019 года проходит в рамках национального проекта «Экология». Уборка мусора проводилась с соблюдением противоэпидемиологических требований.
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