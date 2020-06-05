Астрахань, 5 июня 2020, 17:39 — REGNUM В Астрахани в госпитале Александро-Мариинской больницы из тысячи коек для пациентов с COVID-19 занято уже 595. Как сообщает ИА REGNUM, об этом рассказал главврач Евгений Калашников.
По словам главврача, регион находится на подъёме заболеваемости, и число новых заболевших растёт после праздников. Врачи работают «на пределе своих возможностей», в том числе падая в обмороки из-за жары — они должны носить защитные костюмы, в то время как кондиционирование помещений при коронавирусе запрещено.
Читайте ранее в этом сюжете: В Астраханской области скончался ещё один пациент с COVID-19