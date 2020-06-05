Екатеринбург, , 17:45 — REGNUM Свердловское правительство планирует первый этап снятия запретов, введённых из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

По словам чиновника, власти уже продумывают выход на «первый этап снятия ограничений».

«Но будем смотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни», — сказал Креков.

Также вице-губернатор обратил внимание, что количество обследований в регионе оатсётся высоким.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует до 8 июня «режим повышенной готовности».