Екатеринбург, 5 июня 2020, 17:45 — REGNUM Свердловское правительство планирует первый этап снятия запретов, введённых из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.
По словам чиновника, власти уже продумывают выход на «первый этап снятия ограничений».
«Но будем смотреть, как ситуация будет развиваться в ближайшие дни», — сказал Креков.
Также вице-губернатор обратил внимание, что количество обследований в регионе оатсётся высоким.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области действует до 8 июня «режим повышенной готовности».