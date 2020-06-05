Калининград, , 17:38 — REGNUM Принято решение о разрешении жителям Калининградской области посещать на этих выходных, 6−7 июня, прибрежные зоны, сообщили сегодня, 5 июня, в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией. Ранее все минувшие выходные действовал запрет на посещение прибрежных зон.

При этом променады, как и все общественные пространства, продолжают оставаться закрытыми.

За последние сутки в Калининградской области подтверждено 35 случаев коронавирусной инфекции.