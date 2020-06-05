Москва, , 17:38 — REGNUM Массовая чипизация населения при помощи укола вакцины от коронавируса невозможна с технической точки зрения. Об этом 5 июня заявил председатель консультационного совета центра развития здравоохранения московской школы управления «Сколково» Юрий Крестинский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Технически это невозможно», — заявил Крестинский.

По словам эксперта, ввести микроскопическое устройство при помощи укола теоретически возможно. Однако это не принесёт должного эффекта. Организм выведет инородное тело. К тому же микрочип необходимо заряжать, как и любую другую технику, а внутри человеческого тела такая возможность исключена.

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