Иерусалим, , 20:58 — REGNUM Проблема плохого сна у маленьких детей, которые требуют у взрослых спать на руках, имеет решение, убеждает израильский консультант по сну Несси Шутан-Медницки. О способах помочь ребенку и родителям консультант рассказывает изданию Ynet.

Для того, чтобы ребенок засыпал легко и быстро, ему нужны постоянный режим сна и отдыха, отучение от зависимости, а взрослым — умение понять, что ребенок устал.

Ввести режим — способ, который позволит организм ребенка адаптироваться к смене деятельности, научит, что есть время для еды, игр и сна — как более короткого днем так и более продолжительного ночью. Церемония подготовки ко сну должна проводиться каждый вечер, потому что станет частью режима и настроит ребенка на отход ко сну.

Чтобы установить режим, нужно несколько дней наблюдать за поведением ребенка, отмечая время, когда он не спит (это время для игр и общения), когда он с готовностью ест, и когда устал, не хочет не есть, ни играть — это время для сна. Определив режим, нужно ввести его в практику.

Признаками усталости, которые помогут точнее определить час отхода ко сну, у детей проявляются так. Ребенок трогает и потягивает уши, трет глаза, смотрит «в никуда», зевает, кожа вокруг бровей краснеет. Эти действия — сигнал ко сну. Если дать ребенку пересидеть это время, он заведется и заснуть будет труднее.

Зависимость перед отходом ко сну вызывает еда. С пяти месяцев ребенок уже может спать всю ночь без еды, и не следует каждый раз кормить прямо на ночь, чтобы он не связал еду и сон и не привык постоянно ночью просыпаться на кормление. Отучить от еды перед сном можно постепенно, для этого не кормить ребенка сразу, как утром они проснется, а подождать хотя бы 5−10 минут. Лучше в светлой комнате.