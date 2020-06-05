Белгород, 5 июня 2020, 17:27 — REGNUM Два варианта проведения парада Победы рассматривают власти Белгородской области. Мероприятие либо уйдёт в онлайн, либо переместится на июль 2020 года, сообщили 5 июня на брифинге в региональном оперативном штабе.
Белгородская область не вошла в число 24 регионов, где принято решение о возможности проведения парада в традиционной форме 24 июня. Тем не менее, власти рассматриваются два варианта его альтернативного проведения: провести онлайн с трансляцией по телевидению и в интернете или перенести на 12 июля, чтобы совместить с мероприятиями Дня Прохоровского поля.
Окончательное решение о формате и дате проведения парада примет губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
С 2020 года 12 июля — День танкового сражения под Прохоровкой — на территории Белгородской области стал выходным днём.
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