Амстердам, , 17:16 — REGNUM В Нидерландах за последние сутки зафиксировано 210 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 47 152. Такие данные обнародовал 5 июня национальный институт здравоохранения.

Сообщается также, что за сутки в стране скончались ещё 15 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых случаев летального исхода возросло до 6005.

По информации института, на сегодняшний день в больницах Нидерландов находятся 11 782 пациента с коронавирусом, в том числе 11 человек были госпитализированы за последние сутки.

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