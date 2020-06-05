Рига, , 17:15 — REGNUM В Латвии с 10 июня разрешено проведение публичных мероприятий и собраний, на которых могут собираться 100 человек в закрытых помещениях и 300 на открытом воздухе. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле журналистам.

«Это смягчение ограничений должно обязательно сопровождаться ответственным поведением: гигиеной рук и соблюдением дистанции», — сказала Винкеле.

Она напомнила, что до 10 июня в стране число собирающихся вместе ограничено 25. В июле, если вспышки коронавируса не произойдёт, правительство страны может разрешить собрания в закрытых помещениях площадью больше 1000 м2 для 500 человек, а на открытом воздухе до 1000.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. 7 мая режим ЧС в стране был продлён до 9 июня с рядом смягчений.