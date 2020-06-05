Рязань, , 17:15 — REGNUM Прямой эфир в социальной сети провели 5 июня экоактивисты в Рязани, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Общественники рассказали пользователям о современных методах переработки мусора, вреде выбросов при сжигании отходов и ответили на вопросы подписчиков.

Главным спикером стала член регионального штаба ОНФ, активист экологозащитного движения «ЭРА» в Рязани Ирина Куликова. Проблема в реализации мусорной реформы, по мнению экоактивиста, в том, что региональные операторы заинтересованы в большом объёме мусора: чем больше его будет, тем больше они будут зарабатывать. А упор нужно делать на раздельном сборе мусора с возможностью его дальнейшей переработки. Отвечая на вопрос пользователя о возобновлении акций по раздельному сбору вторсырья в Рязани Ирина Куликова ответила, что эти мероприятия обязательно будут продолжены.

«Возобновить акции пока не можем из-за коронавируса. Хотели организовать у себя на складе сеть контейнеров, чтобы люди самостоятельно приезжали и выгружали мусор. Но наши контейнеры, которые мы заказали для этой цели, застряли из-за карантина в другом городе: этот завод закрыли, потому что там люди заразились коронавирусом», — рассказала общественник.

Онлайн-лекцию приурочили ко Дню эколога в России, который отмечается ежегодно 5 июня во Всемирный день окружающей среды.